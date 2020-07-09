"И Анзор из Вены [псевдоним убитого], и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой" — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что спецслужбы сами порождают и затем ликвидируют блогеров для вызова политического резонанса против РФ. "Зная наш менталитет, традиции и также зная, что мы спросим с них, они сами их порождают и тут же ликвидируют. Но взамен находят других. А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России. Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем", — добавил Кадыров.

Как ранее сообщили ТАСС в австрийской полиции, в субботу в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, являвшийся гражданином РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. Обстоятельства происшествия выясняются. В воскресенье по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан второй мужчина. Оба задержанных были помещены в следственный изолятор

В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. 47-летнего мужчину подозревают в убийстве, второго — в причастности к убийству, потому что он изначально прибыл на место преступления вместе с жертвой.