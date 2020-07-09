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Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии 

ТАСС 5 часов назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве выходца из Чечни в Австрии спецслужбы, работающие против России. Об этом он написал на своем канале в Telegram.
"И Анзор из Вены [псевдоним убитого], и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой" — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что спецслужбы сами порождают и затем ликвидируют блогеров для вызова политического резонанса против РФ. "Зная наш менталитет, традиции и также зная, что мы спросим с них, они сами их порождают и тут же ликвидируют. Но взамен находят других. А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России. Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем", — добавил Кадыров.
Как ранее сообщили ТАСС в австрийской полиции, в субботу в городе Герасдорф (Нижняя Австрия) близ Вены был застрелен 43-летний соискатель убежища, являвшийся гражданином РФ. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего россиянина. Обстоятельства происшествия выясняются. В воскресенье по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан второй мужчина. Оба задержанных были помещены в следственный изолятор.
В прокуратуре города Корнойбург ТАСС сообщили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек. Оба задержанных по этому делу также являются выходцами из Чечни. 47-летнего мужчину подозревают в убийстве, второго — в причастности к убийству, потому что он изначально прибыл на место преступления вместе с жертвой.
Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве в качестве причины убийства, потому что убитый вел блог, где высказывал политическую позицию. Убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. Однако его квартира находилась под наблюдением полиции. В связи с этим к расследованию преступления подключилось земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). Издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждало, что следствие считает это убийство заказным.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Политика , Рамзан Кадыров , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Австрия , Вена , Чеченская Республика
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