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Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
В четверг правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Видео оперативного мероприятия опубликовал Следственный комитет РФ.
Главу региона подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах. По версии следствия, Фургал действовал в составе организованной преступной группировки. Кроме него задержаны и арестованы еще четыре участника ОПГ.
Самого задержанного губернатора уже отправили в Москву. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Происшествия , Видео , Криминал , Сергей Фургал , СКР , Хабаровский Край
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