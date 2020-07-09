Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края 

Главу региона подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах. По версии следствия, Фургал действовал в составе организованной преступной группировки. Кроме него задержаны и арестованы еще четыре участника ОПГ.

Самого задержанного губернатора уже отправили в Москву. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.