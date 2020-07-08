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Трех полицейских в Бурятии арестовали по подозрению в сексуальном насилии над подростком 

Daily Storm 23 часа назад
Полицейских арестовали за изнасилование подростка
Фото: ТАСС
Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца трех сотрудников отдела полиции №2 в Октябрьском районе. Их обвиняют в сексуальном насилии над 17-летним подростком, сообщает местный портал «Ариг Ус».
По версии СКР, правоохранители в служебном кабинете применили насилие и причинили телесные повреждения юноше «в связи с подозрением в совершении краж».
По информации местного портала, полицейские совершили сексуальное насилие в отношении подростка с использованием постороннего предмета во время допроса. Они снимали все на телефон, сообщает «Ариг Ус».
«В ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку). Информацию мне скинули ветераны-пенсионеры уголовного розыска. По делу о действиях, имеющих признаки преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) фигурируют трое полицейских», — рассказал правозащитник Евгений Хасоев порталу «Сибирь. Реалии».
После допроса пострадавшего подростка отпустили и он обратился в больницу — оттуда о преступлении сообщили в дежурную часть, сообщил правозащитник. Местные издания сообщают, что из-за преступления 9 июля в Улан-Удэ прилетит комиссия из Москвы с представителями отдела кадров и подразделения собственной безопасности, которые по результатам проверки могут принять кадровые решения.
7 июля о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских из-за «недозволенных методов дознания» рассказали в следственном управление Следственного комитета России по Бурятии.
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Происшествия , СКР , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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