В офисе «Открытой России» начался обыск 

Силовики пришли с обыском в офис «Открытой России». На месте следственных действий присутствуют исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и её координатор Мария Кузнецова

Кроме того, рано утром силовики пришли к муниципальному депутату Юлии Галяминой. Вместе с Усмановой они были участниками кампании «Нет!», выступающей против поправок к Конституцию. У депутата забрали всю технику, теперь её хотят допросить в качестве свидетеля по делу ЮКОСа.

По словам адвоката Галяминой Михаила Бирюкова, речь идёт о финансировании деятельности оппозиции за счёт средств, похищенных в 2003 году при приватизации ООО «Апатит».

Обыск также прошёл в томской квартире координатора «Правозащиты Открытки».

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский был дважды приговорён по делу о хищении акций при приватизации комбината «Апатит» в 1994 году и уклонении нефтяной компанией ЮКОС от налогов в 2003 году. В 2013 году его помиловали. После освобождения Ходорковский уехал из России и перезапустил созданную в 2002 году организацию «Открытая Россия». У её сотрудников ранее не раз проходили обыски по делу ЮКОСа.