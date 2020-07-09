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В офисе «Открытой России» начался обыск 

News.ru и ещё 11 10 часов назад
В офисе «Открытой России» начался обыск
Фото: aspivovarov/facebook.com
Силовики пришли с обыском в офис «Открытой России». На месте следственных действий присутствуют исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и её координатор Мария Кузнецова.
Ранее Следственный комитет провёл обыски у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, а также в офисе редакции. Им заявили, что следственные действия ведутся в рамках дела ЮКОСа 2003 года.
Кроме того, рано утром силовики пришли к муниципальному депутату Юлии Галяминой. Вместе с Усмановой они были участниками кампании «Нет!», выступающей против поправок к Конституцию. У депутата забрали всю технику, теперь её хотят допросить в качестве свидетеля по делу ЮКОСа.
По словам адвоката Галяминой Михаила Бирюкова, речь идёт о финансировании деятельности оппозиции за счёт средств, похищенных в 2003 году при приватизации ООО «Апатит».
Обыск также прошёл в томской квартире координатора «Правозащиты Открытки».
Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский был дважды приговорён по делу о хищении акций при приватизации комбината «Апатит» в 1994 году и уклонении нефтяной компанией ЮКОС от налогов в 2003 году. В 2013 году его помиловали. После освобождения Ходорковский уехал из России и перезапустил созданную в 2002 году организацию «Открытая Россия». У её сотрудников ранее не раз проходили обыски по делу ЮКОСа.
Как ранее писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин назвал Ходорковского жуликом, который окружён преступниками. На это миллиардер ответил, что уступает российскому лидеру в жульничестве.
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Комментарии
Происшествия , Ольга Горелик , Андрей Пивоваров , Михаил Ходорковский , Мария Кузнецова , Владимир Путин , Сергей Простаков , ЮКОС , СКР , Комбинат "Апатит"
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