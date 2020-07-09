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«Ничего не предвещало»: Коллега о задержании Фургала 

Мария Иванова и ещё 111 15 часов назад
Жириновский прокомментировал задержание Фургала
Фото: ТАСС
Лидер фракции КПРФ в парламенте Хабаровского края Сергей Ильин заявил, что за день до задержания губернатор Сергей Фургал выглядел спокойным, о деле против него никто не знал. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ильина, сам он получил информацию о возбуждении дела из прессы.
«Вчера встречались с ним на заседании думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен. Ничего не предвещало», — подчеркнул депутат.
Ильин заявил, что в интернете появилось много слухов и домыслов, касающихся Фургала. Он отметил, что обоснованность дела станет ясна, когда следователи предъявят факты и доказательства.
Член ЛДПР Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году. Как сообщал «Рамблер», губернатора задержали утром 9 июля 2020 года у его дома в Хабаровске.
В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Фургала доставили в Москву, где ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.
Комментарии 1
Происшествия , Сергей Ильин , Сергей Фургал , Госдума , КПРФ , ЛДПР , СКР , Хабаровский Край
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