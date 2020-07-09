Жириновский прокомментировал задержание Фургала

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По словам Ильина, сам он получил информацию о возбуждении дела из прессы.

«Вчера встречались с ним на заседании думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен. Ничего не предвещало», — подчеркнул депутат.

Ильин заявил, что в интернете появилось много слухов и домыслов, касающихся Фургала. Он отметил, что обоснованность дела станет ясна, когда следователи предъявят факты и доказательства.

Член ЛДПР Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году. Как сообщал «Рамблер», губернатора задержали утром 9 июля 2020 года у его дома в Хабаровске.

Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургала доставили в Москву, где ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.