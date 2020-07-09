Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал ФСБ назвал причину дел о госизмене в России 

Lenta.ru 46 минут назад
Одна из причин дел о госизмене в России в том, что государству важно не само наказание, как таковое, а демонстрация его неотвратимости — в том числе сам факт задержания конкретных людей. Об этом в четверг, 9 июля, генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов сообщил в интервью «Ленте.ру».
«Те, кто имеют доступ к гостайне и особо не думают об этом, после таких дел будут очень хорошо фильтровать свою речь при встречах с иностранцами и журналистами. Все причастные еще раз зададут себе вопрос — а не относится ли то, что я хочу опубликовать, к гостайне? Потому что сегодня все очень расслабились», — сказал Михайлов.
Ранее генерал-майор ФСБ рассказал о том, что рост числа дел о госизмене в России после присоединения Крыма в 2014 году связан с тем, что эта территория долгое время находилась под юрисдикцией другого государства.
8 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
7 июля Лефортовский суд арестовал советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября. Сафронов содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание.
Возможным мотивом задержания Сафронова называли его публикацию в бытность работы журналистом газеты «Коммерсант». 19 марта 2019 года журналист выпустил материал о предполагаемых поставках современных российских истребителей Су-35 в Египет за два миллиарда долларов. После публикации материала госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. В июне 2019-го статья была удалена, стало известно, что издание могут привлечь к административной ответственности за разглашение государственной тайны.
Последние новости
Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России В США наметился передел власти В США наметился передел власти
Комментарии 63
Происшествия , Видео , Александр Михайлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Газета "Коммерсантъ" , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
Видео
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение