Губернатор хабаровского края Сергей Фургал , задержанный 9 июля по обвинению в организации убийств, сообщил, что давления на него не оказывается, но свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признаёт.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил губернатора в изоляторе временного содержания (ИВС-1 ГУМВД России по Москве) на Петровке. Фургал содержится в двухместной камере без холодильника и телевизора, наличие которых в ИВС не предусмотрено. Сокамерника у чиновника пока нет, передаёт ТАСС.

Встретил он нас в светлом спортивном костюме в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил: «На удивление тут вполне доброжелательно, пища нормальная (макароны с рыбой и чай), — добавил Мельников.

Также правозащитник сообщил, что губернатор пребывает в нормальном расположении духа, он не подавлен, но беспокоится из-за того, что в Хабаровском крае, где „много дел“ не назначен временно исполняющий обязанности главы региона. По словам Мельникова, Фургал в беседе сказал: „Ожидал много чего, но не так жёстко“, сообщает „Интерфакс“.

СК РФ заявили, что губернатору Хабаровского края предъявлено обвинение. По версии следствия, политик причастен к организации убийств бизнесменов Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Последний являлся партнёром Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО „ВЭС-маркетинг“ (ликвидировано в 2006 году). Преступления были совершены членами ОПГ в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. В этот период Фургал занимался предпринимательской деятельностью.