Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 60 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Рузе 

ТАСС и ещё 5 48 минут назад
ЧП в Рузе: Эвакуированы десятки человек
Фото: ТАСС
Около 60 жителей города Руза в Подмосковье эвакуированы из-за разлива реки Городенка и прорыва дамбы. На части улиц города отключено газоснабжение и электричество, сообщил в официальном аккаунте в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
"Уважаемые жители Рузского округа, сообщаю вам, что в городе Руза с 19:00 мск 8 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации и вплоть до особого распоряжения. В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городенка и затопления частного жилого сектора
Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей. Работают все спасательные службы, 16 единиц техники и 60 человек, дежурят ОВД, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба. Ситуация беспрецедентная, возможен второй удар потока воды", — написал Пархоменко.
Он добавил, что с 06:00 мск были брошены все имеющиеся в округе силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы. "Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городенки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц", — уточнил Пархоменко.
При любом изменении ситуации жителей домов улиц Дмитровской и Набережной просят звонить в ЕДДС по номерам 112 и 8 (49627) 5-05-05. "Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат "Бабаево", где мы обеспечим их всем необходимым. Прошу не поддаваться панике, не распространять слухов. Обо всем буду информировать в своем аккаунте в Instagram", — заключил глава городского округа.
Пресс-служба городского округа в своем Instagram сообщила, что вода размыла несколько участков дорог в Рузе, а также в шести деревнях городского округа.
ТАСС: последние новости
В суд поступила жалоба защиты советника главы Роскосмоса Сафронова на арест В суд поступила жалоба защиты советника главы Роскосмоса Сафронова на арест СК на Алтае возбудил уголовное дело из-за трех утонувших детей, находящихся под опекой СК на Алтае возбудил уголовное дело из-за трех утонувших детей, находящихся под опекой В ОНК заявили, что Иван Сафронов не имеет серьезных жалоб на содержание в СИЗО "Лефортово" В ОНК заявили, что Иван Сафронов не имеет серьезных жалоб на содержание в СИЗО "Лефортово"
Комментарии 2
Происшествия , Катастрофы , Николай Пархоменко , МЧС , ГИБДД , МВД , Руза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
«Вот и все»: жена Парфенова объяснила отъезд из РФ
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
00:26
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
Армия Катастрофы
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
00:44
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение