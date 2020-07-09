ЧП в Рузе: Эвакуированы десятки человек

Около 60 жителей города Руза Подмосковье эвакуированы из-за разлива реки Городенка и прорыва дамбы. На части улиц города отключено газоснабжение и электричество, сообщил в официальном аккаунте в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко

"Уважаемые жители Рузского округа, сообщаю вам, что в городе Руза с 19:00 мск 8 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации и вплоть до особого распоряжения. В результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в ночь с 7 на 8 июля создалась опасная ситуация на дамбе у хлебозавода, возникла угроза разлива реки Городенка и затопления частного жилого сектора

МЧС, Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей. Работают все спасательные службы, 16 единиц техники и 60 человек, дежурят ОВД ГИБДД , развернуты два штаба. Ситуация беспрецедентная, возможен второй удар потока воды", — написал Пархоменко.

Он добавил, что с 06:00 мск были брошены все имеющиеся в округе силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы. "Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городенки в реку Рузу. В первые же минуты был смыт частный дом №9 по улице Красноармейской. Люди не пострадали. Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц", — уточнил Пархоменко.

При любом изменении ситуации жителей домов улиц Дмитровской и Набережной просят звонить в ЕДДС по номерам 112 и 8 (49627) 5-05-05. "Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат "Бабаево", где мы обеспечим их всем необходимым. Прошу не поддаваться панике, не распространять слухов. Обо всем буду информировать в своем аккаунте в Instagram", — заключил глава городского округа.

Пресс-служба городского округа в своем Instagram сообщила, что вода размыла несколько участков дорог в Рузе, а также в шести деревнях городского округа.