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В Венесуэле сбит американский самолет 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Венесуэла сбила самолет США
Фото: US Air Force/flickr.com
Венесуэльские лётчики сбили частный самолёт с бортовым номером США, сообщает РИА Новости. Журналисты полагают, что речь может идти о воздушном судне, перевозившем партию наркотиков.
Инцидент произошел в ночь на 8 июля. В воздушном пространстве Венесуэлы командованием Единой аэрокосмической обороны был обнаружен самолет с бортовым номером США. На перехват были отправлены самолеты военной авиации. В результате подозрительное воздушное судно было сбито.
В аккаунте командования в Twitter были опубликованы фотографии сбитого американского воздушного судна с сохранившимся бортовым номером. Журналисты выяснили, что самолет марки Hawker 800 принадлежит частному лицу. Специалисты отмечают, что подобные самолеты грузоподъемностью до 900 кг зачастую используются для перевозки наркотиков. В статье также подчеркивается, что при принятии решения об атаке американского самолета венесуэльские военные руководствовались законом, позволяющим сбивать самолеты наркомафии, появляющиеся в воздушном пространстве страны.
В марте, как сообщал "Рамблер", в Сирии войсками национальной армии был атакован турецкий военный самолет F-16. Выстрел п истребителю был произведен из российского зенитного комплекса С-200. В результате турецкое военное воздушное судно уклонилось от ракет и покинуло сирийское воздушное пространство.
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Происшествия , РИА Новости , Венесуэла , США
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