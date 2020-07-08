Венесуэла сбила самолет США

Венесуэльские лётчики сбили частный самолёт с бортовым номером США , сообщает РИА Новости . Журналисты полагают, что речь может идти о воздушном судне, перевозившем партию наркотиков.

Инцидент произошел в ночь на 8 июля. В воздушном пространстве Венесуэлы командованием Единой аэрокосмической обороны был обнаружен самолет с бортовым номером США. На перехват были отправлены самолеты военной авиации. В результате подозрительное воздушное судно было сбито.

🇻🇪🗣️#CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula de #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN. #VenezuelaTriunfanteYEnBatalla pic.twitter.com/0Yu2FzWcow— MIPPCI (@Mippcivzla) July 8, 2020

В аккаунте командования в Twitter были опубликованы фотографии сбитого американского воздушного судна с сохранившимся бортовым номером. Журналисты выяснили, что самолет марки Hawker 800 принадлежит частному лицу. Специалисты отмечают, что подобные самолеты грузоподъемностью до 900 кг зачастую используются для перевозки наркотиков. В статье также подчеркивается, что при принятии решения об атаке американского самолета венесуэльские военные руководствовались законом, позволяющим сбивать самолеты наркомафии, появляющиеся в воздушном пространстве страны.

В марте, как сообщал "Рамблер", в Сирии войсками национальной армии был атакован турецкий военный самолет F-16. Выстрел п истребителю был произведен из российского зенитного комплекса С-200. В результате турецкое военное воздушное судно уклонилось от ракет и покинуло сирийское воздушное пространство.