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Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой 

Национальная Служба Новостей 12 минут назад
Историк Соколов отметил убийство пьяной вечеринкой
Фото: Соцсети
Бывший доцент Санкт-Петербургского университета, историк Олег Соколов на следующий день после убийства своей сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, принимал гостей, выпивал с ними коньяк и закусывал икрой. Такие показания оглашены сегодня в Санкт-Петербургском городском суде, где состоялось очередное заседание по делу историка-убийцы.
Преступление было совершено 7 ноября, а на следующий день вечером к доценту-потрошителю пришел коллега и давний знакомый Олег Вербовой — преподаватель истории в военно-морской академии. К ним присоединился бывший студент Вербового, офицер ВМФ. В таком составе приятели собирались примерно раз в год и вели за хорошей выпивкой разговоры о наполеоновской эпохе, на которой специализируется Соколов.
Несмотря на то, что в соседней комнате лежало тело убитой Ещенко, гости не заметили ничего странного. По словам Вербового, Соколов только казался сильно утомлённым, сообщают «Невские новости». Вербовой также рассказал, что с Ещенко они познакомились еще в 2018 году, и девушка не стеснялась показывать свой характер при гостях — «качала права».
Между тем, адвокат потерпевший стороны Александра Башкеева обнародовала сегодня в суде немаловажную деталь. Защитница считает, что этот факт может свидетельствовать о том, что Соколов совершил обдуманное убийство и затем целенаправленно старался избежать правосудия.
Как отмечает Утро.ру, речь идёт о детализации звонков, которые совершал обвиняемый утром 8 ноября. Как выяснилось, он два раза связывался с посольством Франции в Москве. Правда, пока не ясно, имел место разговор или нет, это ещё предстоит установить.
По мнению адвоката, Соколов, награждённый во Франции Орденом Почетного легиона, таким образом пытался организовать свой побег за границу. Таким образом, он вполне отдавал себе отчет о произошедшем, а не находился в состоянии аффекта.
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Происшествия , Олег Соколов , Ytro.ru
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