Россиянин устроил взрыв в жилом доме

Житель Южно-Сахалинска устроил взрыв в жилом доме в попытке покончить жизнь самоубийством после ссоры с женой. Об этом сообщает телеграм-канал «Лимаренко Brief».
«Лимаренко Brief», как сообщал «Рамблер», — канал о работе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Сегодня он сообщил, что около 2:00 по местному времени в подвале первого подъезда пятиэтажного дома на улице Поповича, 57, в котором проживает 186 человек, произошел взрыв баллона с кислородом.
В результате произошедшего не возникло возгорание, но частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и квартиры №2, пострадал один человек, 23 человека были эвакуированы.
Пострадавший был госпитализирован в реанимацию Сахалинской областной клинической больницы без сознания с ожогами 80% тела. Некоторое время спустя он пришел в сознание и дал показания правоохранительным органам. Согласно им, мужчина поссорился с женой и сделал попытку покончить жизнь самоубийством. С этой целью он открыл принадлежащий ему баллон с газом, который хранил в подвале.