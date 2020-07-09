Россиянин устроил взрыв в жилом доме

Житель Южно-Сахалинска устроил взрыв в жилом доме в попытке покончить жизнь самоубийством после ссоры с женой. Об этом сообщает телеграм-канал «Лимаренко Brief».

«Лимаренко Brief», как сообщал «Рамблер», — канал о работе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко . Сегодня он сообщил, что около 2:00 по местному времени в подвале первого подъезда пятиэтажного дома на улице Поповича, 57, в котором проживает 186 человек, произошел взрыв баллона с кислородом.

В результате произошедшего не возникло возгорание, но частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и квартиры №2, пострадал один человек, 23 человека были эвакуированы.