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Мужчина после ссоры с женой устроил взрыв на Сахалине 

News.ru и ещё 15 44 минуты назад
Мужчина после ссоры с женой устроил взрыв на Сахалине
Фото: pixabay.com
Мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии после взрыва газового баллона в доме в Южно-Сахалинске, произошедшего 8 июля, признался, что он сам виновен в случившемся.
Сотрудникам правоохранительных органов пострадавший рассказал, что днём поссорился с женой, после чего спустился в подвал и открыл один из баллонов с газом, которые там хранил. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
"По данным жильцов, кроме человека, ночевавшего в подвале, никто не пострадал. О том, какова будет дальнейшая судьба у пострадавших квартир и подъезда, будут ли они пригодны к дальнейшему проживанию, оценит комиссия экспертов. Сейчас решается, какая из профессиональных организаций приступит к выполнению данной работы", — добавил чиновник.
Также Лимаренко добавил, что зампред правительства Сахалинской области Владимир Ющук встретился в пункте временного размещения с пострадавшими от взрыва. После разговора с ними был принят ряд важных решений, в первую очередь — поменять условия пребывания людей.
Из-за взрыва в подъезде пятиэтажки повреждены перекрытия, эвакуированы несколько десятков жильцов, в том числе, дети. Комиссия оценит состояние жилого дома 1965 года постройки, находящегося на улице Поповича, передаёт РЕН ТВ. У пострадавшего мужчины обожжено 80% тела, его состояние расценивается медиками как тяжёлое.
Как писал NEWS.ru ранее, взрыв предположительно газовоздушной смеси произошёл в трёхэтажном доме в подмосковном Щёлково. ЧП произошло в квартире на втором этаже дома номер 5 на улице Механизаторов.
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Происшествия , Владимир Ющук , МВД , РЕН ТВ , Южно-Сахалинск
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