Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии полицейских обвинили в изнасиловании задержанного подростка 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Полицейские насиловали подростка и снимали все на видео
Фото: ТАСС
Трое полицейских в процессе пыток над 17-летним подростком, подозреваемом в серии краж, порвали парню прямую кишку, сообщает Znak.com. Правоохранителей арестовали и на время расследования отправили в следственный изолятор.
Инцидент, по данным следствия, произошел 4 июля. В отдел полиции №2 города Улан-Удэ был доставлен подросток, которого оперативники уголовного розыска заподозрили в кражах. Отмечается, что задержанного сначала избили, а затем, пытаясь выбить признание, надругались над ним. По словам правозащитника Евгения Хасоева, в результате у молодого человека произошел разрыв прямой кишки. Известно, что пытки правоохранители снимали на камеру мобильного телефона.
Речь идет об оперативниках Александре Жимбееве, Чингисе Томитове и Федоре Минтасове. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Впоследствии они были арестованы Октябрьским районным судом города Улан-Удэ.
Примечательно, что в региональном управлении МВД представили иную картину произошедшего. По словам представителя ведомства, подросток попытался сбежать от полицейских, выпрыгнув из окна второго этажа. Его увезли в отдел, а когда выяснили, что он не причастен к кражам, отпустили. Позже молодой человек попал в больницу. Сам пострадавший возлагает вину на полицейских. Расследование продолжается.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Комментарии 78
Происшествия , МВД , ФСИН , Республика Бурятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
01:14
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Общество
Матвиенко описала будущее бывшего президента РФ
06:05
Матвиенко описала будущее бывшего президента РФ
Политика
Секретность данных советника Рогозина подтвердили
00:12
Секретность данных советника Рогозина подтвердили
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение