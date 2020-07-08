Полицейские насиловали подростка и снимали все на видео

Трое полицейских в процессе пыток над 17-летним подростком, подозреваемом в серии краж, порвали парню прямую кишку, сообщает Znak.com . Правоохранителей арестовали и на время расследования отправили в следственный изолятор

Инцидент, по данным следствия, произошел 4 июля. В отдел полиции №2 города Улан-Удэ был доставлен подросток, которого оперативники уголовного розыска заподозрили в кражах. Отмечается, что задержанного сначала избили, а затем, пытаясь выбить признание, надругались над ним. По словам правозащитника Евгения Хасоева, в результате у молодого человека произошел разрыв прямой кишки. Известно, что пытки правоохранители снимали на камеру мобильного телефона.

Речь идет об оперативниках Александре Жимбееве, Чингисе Томитове и Федоре Минтасове. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Впоследствии они были арестованы Октябрьским районным судом города Улан-Удэ.