По словам юриста, один одна экспертиза была проведена в сентябре 2019 года, вторая — в мае 2020 года. Выводы специалистов к делу приобщили сотрудники ФСБ . Об этом, уверяет Павлов, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Сафронова.

Примечательно, что защиту советника руководителя госкорпорации до сих пор не ознакомили с выводами экспертов.

Иван Сафронов, как сообщал «Рамблер», был задержан 7 июля по подозрению в госизмене. Контрразведчики полагают, что он с 2012 года «из корыстных побуждений» сотрудничал с чешскими спецслужбами, которым в результате передал данные, касающиеся обороны и безопасности РФ. Предполагается, что в частности речь идет о поставке российского вооружения в страны Африки.