К делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приобщены результаты двух экспертиз, доказывающих, что переданные им сведения иностранным спецслужбам, были секретными, заявил ТАСС адвокат Иван Павлов.
По словам юриста, один одна экспертиза была проведена в сентябре 2019 года, вторая — в мае 2020 года. Выводы специалистов к делу приобщили сотрудники ФСБ. Об этом, уверяет Павлов, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Сафронова.
Примечательно, что защиту советника руководителя госкорпорации до сих пор не ознакомили с выводами экспертов.
Иван Сафронов, как сообщал «Рамблер», был задержан 7 июля по подозрению в госизмене. Контрразведчики полагают, что он с 2012 года «из корыстных побуждений» сотрудничал с чешскими спецслужбами, которым в результате передал данные, касающиеся обороны и безопасности РФ. Предполагается, что в частности речь идет о поставке российского вооружения в страны Африки.