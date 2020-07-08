Делу Сафронова добавили секретности

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Адвокат Сафронова рассказал о подтверждающих секретность экспертизах в его деле 

ТАСС 47 минут назад
ФСБ приобщила к уголовному делу о государственной измене в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова два заключения экспертов, которые подтверждают секретность переданных им сведений. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.
"В деле есть два заключения специалистов, подтверждающих секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года", — сказал Павлов.
Он уточнил, что защиту с этими заключениями не ознакомили, они упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Видео , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос
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