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Российского курьера задержали за оправдание терроризма 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российского курьера задержали за оправдание терроризма
Фото: Коммерсантъ
В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма. Об этом в среду, 8 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По версии следствия, с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019-го он размещал на своей странице материалы, «оправдывающие и поощряющие» действия студента, устроившего самоподрыв в здании управления ФСБ в Архангельске.
Как уточнил собеседник агентства, подозрения следствия подтверждаются выводами сотрудников Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета.
Доставщика еды задержали 6 июля. Решением Октябрьского районного суда Петербурга он арестован.
Ранее журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и назначили ей штраф в размере 500 тысяч рублей из-за авторской колонки, где она рассуждала о причинах, толкнувших подростка на подрыв самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Изначально обвинение запросило для Прокопьевой шесть лет колонии. После этого в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Светлана Прокопьева , Александр Меркулов , ФСБ , Интерфакс , Санкт-Петербург
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