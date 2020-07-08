Российский матрос лишился руки и обвинил работодателя

Матрос из Калининграда Виктор Бошко заявил, что остался без руки, и обвинил в этом работодателя, который, по его словам, не обеспечил своевременное лечение после получения травмы. Его рассказ опубликовал Telegram-канал Mash.

Бошко рассказал, что 14 января при работе на палубе корабля компании «Доброфлот» его прижало тросом, из-за чего ему оторвало палец и размозжило ткани левой руки. «10 дней, как потом оказалось, я гнил заживо, но судовой врач делал мне только примочки и давал бесконечные обезболивающие», — сказал 29-летний мужчина.

Вместо того, чтобы доставить матроса в порт, на что, по его словам, потребовалось бы несколько часов, его держали на плавбазе. Мужчина ждал пять дней, пока длился промысел, и еще пять дней, пока судно возвращалось во Владивосток. Затем ему дали номер главного врача «Доброфлота», но тот сказал, что с рукой все хорошо.

В больнице Находки ему сказали, что произошел разрыв плечевой артерии. По словам Бошко, ему не позвонил никто из компании и не извинился. 20 мая после жалоб было возбуждено уголовное дело. Мужчина утверждает, что теперь живет на пенсию по инвалидности.

Ранее сообщалось, что суд в Ростовской области обязал руководство больницы выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда семье 11-летнего мальчика, которому ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Родители требовали 6 миллионов и планировали потратить деньги на современный бионический протез. Мальчик лишился руки в 2019 году. Сначала он сломал руку, ему наложили гипс на открытый перелом и отправили домой, боль не прошла и через два дня гипс ослабили, а родителям сказали, что все «так и должно быть». Позднее рука начала синеть, выяснилось, что у мальчика началась газовая гангрена и заражение крови. Его ввели в искусственную кому и ампутировали руку, он перенес три операции.