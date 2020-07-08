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Россиянин напал на полицейского с вилами 

Lenta.ru и ещё 2 26 минут назад
Россиянин напал на полицейского с вилами
Фото: РИА Новости
В одном из сел Татарстана россиянин напал с вилами на участкового. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, полицейский приехал по вызову — местный житель пожаловался, что мужчина 1988 года рождения в состоянии алкогольного опьянения забрал у него мотоблок, угрожая вилами.
Подозреваемый также напал на участкового — он повредил вилами дверь и колесо патрульного автомобиля. Полицейский пытался успокоить нападавшего, однако тот не стал подчиняться требованиям и набросился на сотрудника правоохранительных органов. В ответ участковый выстрелил в нападавшего.
Подозреваемый с пулевым ранением грудной клетки госпитализирован. По факту произошедшего проводится служебная проверка — по предварительному заключению, применение табельного оружия признано провомерным.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области местный житель, подозреваемый в хранении наркотиков, напал на полицейских с топором. Инцидент произошел в ходе обысков в рамках расследования уголовного дела о распространении наркотиков.
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Происшествия , Криминал , МВД , Республика Татарстан
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