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Один человек погиб при хлопке газа в жилом доме под Кировым 

Газета.Ru и ещё 46 19 часов назад
В российском городе в доме взорвался газ
Фото: РИА Новости
В многоэтажном доме в Кировской области произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
По информации ведомства, инцидент случился в поселке городского типа Кикнур на улице Сергея Шарыгина, 1а.
"Произошло обрушение перекрытия первого этажа в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. ", — сообщили в ведомстве.
Как рассказали в ведомстве, на место происшествия отправились пожарно-спасательные подразделения. Из здания было эвакуировано 16 человек.
В настоящее время осуществляется разбор завала.
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Происшествия , Взрывы газа в домах , Кировская Область
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