Изнасиловавший следователя наглотался гвоздей в СИЗО

Отмечается, что проглатывание гвоздей — традиционный метод, которым пользуются заключенные, не согласные с условиями содержания в СИЗО или политикой администрации изолятора.

Автор сообщения подчеркивает, что поначалу надзиратели делали вид, что ничего не произошло. Однако после того, как Ушакову стало плохо, вызвали медиков. Бывшего правозащитника госпитализировали. В настоящее время он находится в НИИ имени Склифосовского.

37-летний Борис Ушаков, как сообщал «Рамблер», был задержан по подозрению в изнасиловании бывшего следователя Татьяны Козловой в середине июня. Женщина, которая провела несколько лет в местах лишения свободы за мошенничество, сотрудничала с проектом Gulagu.net, поскольку уверяла, что ее пытали в СИЗО.

Общение с Козловой курировал Ушаков, который впоследствии обвинил женщину в краже своего ноутбука. В результате женщина написала на правозащитника встречное заявление в полицию об изнасиловании.