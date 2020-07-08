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Экс-правозащитник наглотался гвоздей в СИЗО 

Павел Тиунов 13 минут назад
Изнасиловавший следователя наглотался гвоздей в СИЗО
Фото: РИА Новости
Бывший координатор проекта Gulagu.net Борис Ушаков, находясь в следственном изоляторе по обвинению в изнасиловании, в качестве протеста проглотил гвозди, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Экс-правозащитник в настоящее время находится в больнице.
Отмечается, что проглатывание гвоздей — традиционный метод, которым пользуются заключенные, не согласные с условиями содержания в СИЗО или политикой администрации изолятора.
Автор сообщения подчеркивает, что поначалу надзиратели делали вид, что ничего не произошло. Однако после того, как Ушакову стало плохо, вызвали медиков. Бывшего правозащитника госпитализировали. В настоящее время он находится в НИИ имени Склифосовского.
37-летний Борис Ушаков, как сообщал «Рамблер», был задержан по подозрению в изнасиловании бывшего следователя Татьяны Козловой в середине июня. Женщина, которая провела несколько лет в местах лишения свободы за мошенничество, сотрудничала с проектом Gulagu.net, поскольку уверяла, что ее пытали в СИЗО.
Общение с Козловой курировал Ушаков, который впоследствии обвинил женщину в краже своего ноутбука. В результате женщина написала на правозащитника встречное заявление в полицию об изнасиловании.
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Происшествия , Татьяна Козлова , ФСИН
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