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Защита обжаловала арест Сафронова 

РИА Новости 8 июля 2020
Защита обжаловала арест Сафронова
Фото: РИА Новости
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Евгений Смирнов.
"Сегодня мы вместе с адвокатом Иваном Павловым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы", — рассказал собеседник агентства.
Сафронов заключен в СИЗО как минимум на два месяца.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита отмечает, что Сафронову вменяют работу на чешские спецслужбы, которые в итоге передавали информацию США. Виновным себя он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Происшествия , Дмитрий Песков , Иван Павлов , Иван Сафронов , Евгений Смирнов , Роскосмос , ФСИН , НАТО , Ведомости , РИА Новости , Москва
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