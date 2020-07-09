В Краснодаре ликвидировали последствия ливня 

Муниципальные службы ликвидировали последствия залпового ливня, вызвавшего подтопления улиц, остановку работы электротранспорта в Краснодаре , где выпала почти месячная норма осадков, сообщает администрация краевой столицы.

В среду в Краснодаре прошел залповый ливень. В результате были подтоплены улицы, остановлена работа троллейбусов и трамваев. В центральной и юго-западной части города подтопленными оказались несколько частных домовладений, где спасатели помогли ликвидировать подтопления. Работы по откачиванию воды продолжались в течение ночи со среды на четверг. Так, в одном из домов на улице Гаражной вода поднялась почти на 20 сантиметров от пола. На улице Дачной пострадали территории трех дворов. Откачку воды в течение ночи проводили на объектах по улицам Нефтяной, Гудимы, Красина, Суворова.

"В Краснодаре устранили последствия залповых ливней… Всего, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в течение прошедших суток на откачку воды от горожан поступило около 100 обращений, все подтвержденные были отработаны", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что вечером в среду было полностью восстановлено движение электротранспорта. Также был обеспечен беспрепятственный проезд легкового транспорта — за исключением нескольких участков локальных подтоплений. В целом расчищенные сети ливневой канализации справились с повышенной нагрузкой с задержкой около часа. В большинстве районов вода шла в ливневку самотеком.