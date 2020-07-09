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В Краснодаре ликвидировали последствия ливня 

РИА Новости и ещё 7 19 часов назад
В Краснодаре ликвидировали последствия ливня
Фото: РИА Новости
Муниципальные службы ликвидировали последствия залпового ливня, вызвавшего подтопления улиц, остановку работы электротранспорта в Краснодаре, где выпала почти месячная норма осадков, сообщает администрация краевой столицы.
В среду в Краснодаре прошел залповый ливень. В результате были подтоплены улицы, остановлена работа троллейбусов и трамваев. В центральной и юго-западной части города подтопленными оказались несколько частных домовладений, где спасатели помогли ликвидировать подтопления. Работы по откачиванию воды продолжались в течение ночи со среды на четверг. Так, в одном из домов на улице Гаражной вода поднялась почти на 20 сантиметров от пола. На улице Дачной пострадали территории трех дворов. Откачку воды в течение ночи проводили на объектах по улицам Нефтяной, Гудимы, Красина, Суворова.
"В Краснодаре устранили последствия залповых ливней… Всего, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в течение прошедших суток на откачку воды от горожан поступило около 100 обращений, все подтвержденные были отработаны", — говорится в сообщении.
Власти отмечают, что вечером в среду было полностью восстановлено движение электротранспорта. Также был обеспечен беспрепятственный проезд легкового транспорта — за исключением нескольких участков локальных подтоплений. В целом расчищенные сети ливневой канализации справились с повышенной нагрузкой с задержкой около часа. В большинстве районов вода шла в ливневку самотеком.
"В районе Главной городской площади метеорологические датчики зафиксировали 40 миллиметров выпавших осадков. По многолетним наблюдениям синоптиков, это немногим меньше среднемесячной нормы выпадения осадков в июле — 55 миллиметров", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Краснодар
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