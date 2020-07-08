Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом 

Lenta.ru 2 часа назад
В центре Екатеринбурга ночью прорвало трубу с кипятком. В результате было затоплено три этажа многоэтажки — фонтан пробил окна здания. Об этом пишет E1.RU.
ЧП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Карла Маркса. Стекла разбились, вода начала течь по полу. Также сильно пострадал салон дизайнерской мебели — ущерб составил около 20 миллионов рублей. Повреждение имущества самих жильцов оценили в несколько миллионов рублей. Пострадал и автомобиль Volkswagen Tiguan, который стоял неподалеку от места аварии.
«Когда прорвало, звук был такой, будто бы машину щебня выгрузили. Уже размыло землю, раньше она (вода — прим. «Ленты.ру») била до второго этажа, теперь до первого», — рассказал автор ролика. «Вот и вам и квартал миллионеров, а трубы в земле все равно закопаны как у остального плебса в гетто», — прокомментировал один из интернет-пользователей.
Ранее в Белозерске (Вологодская область) фонтанирующая скважина, которую неправильно пробурили, засосала дом. Вода непрерывно била в течение нескольких месяцев, скважина выбрасывает около 400 кубов воды в час.
Последние новости
Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР Найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР
Комментарии
Происшествия , Видео , Карл Маркс , Lenta.ru , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Северный флот начал масштабные учения
Северный флот начал масштабные учения
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
10 человек погибли во время теракта в Сирии
10 человек погибли во время теракта в Сирии
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
01:49
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
Происшествия
Россиянам назвали сроки открытия границ
00:17
Россиянам назвали сроки открытия границ
Общество
Власти простят штрафы россиянам
00:19
Власти простят штрафы россиянам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение