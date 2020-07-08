Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом 

В центре Екатеринбурга ночью прорвало трубу с кипятком. В результате было затоплено три этажа многоэтажки — фонтан пробил окна здания. Об этом пишет E1.RU.

ЧП произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Карла Маркса . Стекла разбились, вода начала течь по полу. Также сильно пострадал салон дизайнерской мебели — ущерб составил около 20 миллионов рублей. Повреждение имущества самих жильцов оценили в несколько миллионов рублей. Пострадал и автомобиль Volkswagen Tiguan, который стоял неподалеку от места аварии.

«Когда прорвало, звук был такой, будто бы машину щебня выгрузили. Уже размыло землю, раньше она (вода — прим. «Ленты.ру») била до второго этажа, теперь до первого», — рассказал автор ролика. «Вот и вам и квартал миллионеров, а трубы в земле все равно закопаны как у остального плебса в гетто», — прокомментировал один из интернет-пользователей.

Ранее в Белозерске (Вологодская область) фонтанирующая скважина, которую неправильно пробурили, засосала дом. Вода непрерывно била в течение нескольких месяцев, скважина выбрасывает около 400 кубов воды в час.