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Россиянин убил жену сотней ударов за два часа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Россиянин убил жену сотней ударов за два часа
Фото: depositphotos.com
В Камышинском районе Волгоградской области 33-летний мужчина два часа убивал жену в своей квартире. Криминалисты насчитали на теле жертвы 106 ударов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
«В производстве Камышинского городского суда находится уголовное дело в отношении неоднократно судимого 33-летнего мужчины, которому вменяется умышленное причинение смерти своей 26-летней сожительнице», — передает портал V1.ru со ссылкой на пресс-службу.
Уточняется, что причиной расправы стала ревность.
«Между подсудимым и его сожительницей на почве ревности произошла ссора, в ходе которой у него возник умысел на убийство. Действуя умышленно, на протяжении двух часов мужчина наносил удары по телу потерпевшей, в результате чего в общей сложности нанес их около 106. После этого он ушел спать. Обнаружив утром труп своей гражданской жены и осознав случившееся, камышанин вызвал бригаду скорой помощи», — сообщили следователи.
Отмечается, что подсудимый признает свою вину, в содеянном раскаивается. До своего 27-летия женщина не дожила всего один день. У них с подсудимым остался четырехлетний ребенок.
В июне в Омутинском районе Тюменской области найдено тело 29-летней женщины с прорубленной головой. В жестоком убийстве подозревают ее супруга.
Позднее житель Омска во дворе многоэтажки с двумя ножами напал на таксиста и зарезал его на глазах у очевидцев, причиной нападения стала измена супруги.
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Происшествия , V1.Ru , Волгоградская Область
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