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СПЧ выясняет условия содержания в СИЗО Сафронова 

ТАСС 8 июля 2020
СПЧ выясняет условия содержания в СИЗО Сафронова
Фото: РИА Новости
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняет условия содержания арестованного по подозрению в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
Об этом в среду сообщил журналистам председатель Совета Валерий Фадеев.
Он отметил, что СПЧ следит за ситуацией с задержанием Сафронова, но сейчас "очень много хайпа вокруг этого дела, нет никакой информации".
"Мы принимаем меры к тому, чтобы в соответствии с нашими полномочиями узнать, как содержится Сафронов в месте лишения свободы, все ли там в порядке. Надеюсь, в ближайшее время у нас такая информация будет", — сказал Фадеев на пресс-конференции.
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Происшествия , Иван Сафронов , Валерий Фадеев , Роскосмос , Совет по правам человека , ФСИН
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