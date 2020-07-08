В Италии арестовали предполагаемого сторонника ИГ* 

Все новости на карте

Александр Логунов . Миланские карабинеры арестовали принявшего ислам итальянца по обвинению в религиозной пропаганде в преступных целях.

Следователи антитеррористического управления карабинеров посчитали 38-летнего мужчину представляющим опасность, поскольку его круг общения "как на национальном, так и международном уровнях состоял из сети людей, занимающихся систематической пропагандой в пользу "Исламского государства" * через посты и комментарии в социальных сетях".

Житель Милана стал разделять идеи радикального ислама с 2015 года.

Арестованный под именем "Исса" посещал исламский культурный центр Милана. В ходе расследования выяснилось, что экстремистские идеи он распространял в том числе среди двух подростков из того же учреждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России