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В Италии арестовали предполагаемого сторонника ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
В Италии арестовали предполагаемого сторонника ИГ*
Фото: Спорт РИА Новости
Александр Логунов. Миланские карабинеры арестовали принявшего ислам итальянца по обвинению в религиозной пропаганде в преступных целях.
Следователи антитеррористического управления карабинеров посчитали 38-летнего мужчину представляющим опасность, поскольку его круг общения "как на национальном, так и международном уровнях состоял из сети людей, занимающихся систематической пропагандой в пользу "Исламского государства"* через посты и комментарии в социальных сетях".
Житель Милана стал разделять идеи радикального ислама с 2015 года.
Арестованный под именем "Исса" посещал исламский культурный центр Милана. В ходе расследования выяснилось, что экстремистские идеи он распространял в том числе среди двух подростков из того же учреждения.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Происшествия , В мире , Александр Логунов , Исламское государство , Италия
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