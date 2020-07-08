Выпала из окна: москвичка сбежала от мужа-тирана

49-летняя жительница Москвы Нина Расходчикова выпала из окна, спасаясь от мужа-тирана. По данным СМИ, пара находилась в разводе из-за рукоприкладства мужчины, однако он уговорил супругу вернуться — после чего снова стал избивать и заставлять пить уксус. В итоге женщина попыталась бежать — она хотела выйти на козырек подъезда и позвать на помощь, но сорвалась и упала с высоты второго этажа.
В Москве выпала из окна 49-летняя женщина — она пыталась бежать из дома после того, как муж избил ее и заставлял ее пить уксус. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным СМИ, москвичка Нина Расходчикова согласилась выйти замуж за Сергея Расходчикова — с условием, что любивший выпить мужчина прекратить употреблять алкоголь и курить. Мужчина согласился, и пара сыграла трезвую свадьбу, сообщает Telegram-канал Mash. Во время трезвого торжества Расходчиков терпел отсутствие алкоголя. Однако, когда гости ушли, он схватил нож и начал махать им перед горлом супруги, бить оо об стены и пинать.
После этого женщина приняла решение развестись, однако москвич уговорил ее вернуться и спустя некоторое время они вновь стали проживать вместе. «Он пел соловьем, через друзей пытался до меня достучаться, дозвониться. Писал о любви смс-ки, видео. Очень красиво пел. Я поддавалась на его уловки, хоть и хотела разводиться», — рассказала пострадавшая РЕН ТВ.
В итоге 3 июля 2020 года муж Расходчиковой снова напал на нее. Она сначала пыталась сбежать от него в подъезд, но это было невозможно. Тогда женщина решилась на побег через окно. Она хотела выйти на козырек подъезда и позвать на помощь, но сорвалась и упала с высоты второго этажа.
Придя в себя, москвичка рассказала, что последней каплей стало то, что супруг заставлял ее пить уксус.
«По факту у меня сейчас сломан позвоночник, сломана пятка. Гипс не надевают, потому что должна опухоль уйти. Операция будет на позвоночник. Голова разбита, пять швов на ней», — отметила женщина.
По данным РЕН ТВ, по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее, в начале июля 2020 года, о жестоком обращении заявила и 33-летняя жительница подмосковного Одинцово. По ее словам, ее 30-летний экс-супруг постоянно ее преследует.
Женщина подчеркнула, что после заключения брака поведение мужа стало меняться, он оказался вспыльчивым, ревнивым и вел себя неадекватно. Поначалу она пыталась найти к нему подход и наладить отношения, но ничего не выходило, обстановка в семье становилась только хуже. Спустя некоторое время, жительница области подала на развод, пишет kp.ru
«Он озлобился еще больше, взламывал мои соцсети, выкладывал мои фото на сайтах интим услуг, звонил моим друзьям и говорил всякие гадости», — рассказала она.
Однако этим мужчина не ограничился. Он подкараулил экс-супругу в подъезде и прыснул ей в лицо перцовым баллончиком. После этого ей пришлось обратиться к медикам — в больнице ей диагностировали химический ожог лица, левого глаза и правого лучезапястного сустава.
«Он разбил машину моего молодого человека, когда она была припаркована во дворе, нанес внушительный ущерб. Я боюсь этого человека, уже год идет суд по родительским правам. Таких просто нельзя подпускать к детям. Дочке всего два года», — пожаловалась женщина.
В феврале 2020 года еще одной москвичке удалось спастись от мужа-тирана, с которым она проживала в Италии. Екатерина Малышева с двумя детьми прилетела в Москву после того, как несколько лет была замужем за итальянцем, который регулярно ее избивал — у супругов были тяжелый бракоразводный процесс и судебные тяжбы за детей.
«Пока мужа не было, ночью собрала чемоданы, спустилаcь, и вот мы здесь», — рассказала Малышева агентству ФАН. Она подчеркнула, что супруг отбирал у нее документы и запрещал выходить из дома, неоднократно избивал.
«Сравниваю русскую свободу, русскую жизнь, и ту итальянскую тюрьму, в которой мы сидели, потому что муж называл меня «птицей в клетке», и говорил об этом дочери», — уточнила она.
Малышева рассказала, что с будущим мужем познакомилась в Интернете еще в 2009 году.
«Итальянские законы всегда на стороне итальянского гражданина, и неважно, что ты прожила в стране 8 лет. Четко русофобизм прослеживается — до «я тебя уничтожу», — потому что здесь судебные разбирательства долго, то есть «ты сама оставишь детей и уедешь». Я просто не могла это больше выдерживать», — пояснила девушка.
Она добавила, что не раз просила о помощи, писала заявления в полицию, обращалась в общественные организации и консульство в Палермо — там ей помогли ей восстановить документы.
«Буду работать, самое главное, обеспечивать своих детей, не сидеть, голодая, как было в последний год. И бороться за свои права матери, воспитывать детей в нормальных условиях. Я хочу посоветовать девушкам не выходить замуж за границу. По собственному опыту просто скажу», — заключила беглянка.