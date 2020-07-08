Выпала из окна: москвичка сбежала от мужа-тирана

49-летняя жительница Москвы Нина Расходчикова выпала из окна, спасаясь от мужа-тирана. По данным СМИ, пара находилась в разводе из-за рукоприкладства мужчины, однако он уговорил супругу вернуться — после чего снова стал избивать и заставлять пить уксус. В итоге женщина попыталась бежать — она хотела выйти на козырек подъезда и позвать на помощь, но сорвалась и упала с высоты второго этажа.

В Москве выпала из окна 49-летняя женщина — она пыталась бежать из дома после того, как муж избил ее и заставлял ее пить уксус. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, москвичка Нина Расходчикова согласилась выйти замуж за Сергея Расходчикова — с условием, что любивший выпить мужчина прекратить употреблять алкоголь и курить. Мужчина согласился, и пара сыграла трезвую свадьбу, сообщает Telegram-канал Mash. Во время трезвого торжества Расходчиков терпел отсутствие алкоголя. Однако, когда гости ушли, он схватил нож и начал махать им перед горлом супруги, бить оо об стены и пинать.

После этого женщина приняла решение развестись, однако москвич уговорил ее вернуться и спустя некоторое время они вновь стали проживать вместе. «Он пел соловьем, через друзей пытался до меня достучаться, дозвониться. Писал о любви смс-ки, видео. Очень красиво пел. Я поддавалась на его уловки, хоть и хотела разводиться», — рассказала пострадавшая РЕН ТВ.

В итоге 3 июля 2020 года муж Расходчиковой снова напал на нее. Она сначала пыталась сбежать от него в подъезд, но это было невозможно. Тогда женщина решилась на побег через окно. Она хотела выйти на козырек подъезда и позвать на помощь, но сорвалась и упала с высоты второго этажа.

Придя в себя, москвичка рассказала, что последней каплей стало то, что супруг заставлял ее пить уксус.

«По факту у меня сейчас сломан позвоночник, сломана пятка. Гипс не надевают, потому что должна опухоль уйти. Операция будет на позвоночник. Голова разбита, пять швов на ней», — отметила женщина.

По данным РЕН ТВ, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, в начале июля 2020 года, о жестоком обращении заявила и 33-летняя жительница подмосковного Одинцово. По ее словам, ее 30-летний экс-супруг постоянно ее преследует.

«Он озлобился еще больше, взламывал мои соцсети, выкладывал мои фото на сайтах интим услуг, звонил моим друзьям и говорил всякие гадости», — рассказала она. Женщина подчеркнула, что после заключения брака поведение мужа стало меняться, он оказался вспыльчивым, ревнивым и вел себя неадекватно. Поначалу она пыталась найти к нему подход и наладить отношения, но ничего не выходило, обстановка в семье становилась только хуже. Спустя некоторое время, жительница области подала на развод, пишет kp.ru

Однако этим мужчина не ограничился. Он подкараулил экс-супругу в подъезде и прыснул ей в лицо перцовым баллончиком. После этого ей пришлось обратиться к медикам — в больнице ей диагностировали химический ожог лица, левого глаза и правого лучезапястного сустава.

«Он разбил машину моего молодого человека, когда она была припаркована во дворе, нанес внушительный ущерб. Я боюсь этого человека, уже год идет суд по родительским правам. Таких просто нельзя подпускать к детям. Дочке всего два года», — пожаловалась женщина.

В феврале 2020 года еще одной москвичке удалось спастись от мужа-тирана, с которым она проживала в Италии. Екатерина Малышева с двумя детьми прилетела в Москву после того, как несколько лет была замужем за итальянцем, который регулярно ее избивал — у супругов были тяжелый бракоразводный процесс и судебные тяжбы за детей.

«Пока мужа не было, ночью собрала чемоданы, спустилаcь, и вот мы здесь», — рассказала Малышева агентству ФАН. Она подчеркнула, что супруг отбирал у нее документы и запрещал выходить из дома, неоднократно избивал.

«Сравниваю русскую свободу, русскую жизнь, и ту итальянскую тюрьму, в которой мы сидели, потому что муж называл меня «птицей в клетке», и говорил об этом дочери», — уточнила она.

Малышева рассказала, что с будущим мужем познакомилась в Интернете еще в 2009 году.

«Итальянские законы всегда на стороне итальянского гражданина, и неважно, что ты прожила в стране 8 лет. Четко русофобизм прослеживается — до «я тебя уничтожу», — потому что здесь судебные разбирательства долго, то есть «ты сама оставишь детей и уедешь». Я просто не могла это больше выдерживать», — пояснила девушка.

Она добавила, что не раз просила о помощи, писала заявления в полицию, обращалась в общественные организации и консульство в Палермо — там ей помогли ей восстановить документы.