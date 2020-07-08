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Виновник взрыва в жилом доме в Москве умер в больнице 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Виновник взрыва в жилом доме в Москве умер в больнице
Фото: ТАСС
Житель московского дома на улице Проходчиков Максим Серепьев, в квартире которого 29 июня произошел хлопок газа, умер в больнице, сообщает Telegram-канал «112».
В течение недели пострадавший находился в больнице в тяжелом состоянии и не приходил в сознание.
По информации канала, ранее виновник взрыва привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте, соседи часто видели его выпившим. 23 июня он выписался из психиатрической больницы.
В результате взрыва газа днем 29 июня начался пожар в четырех квартиры на третьем этаже здания на северо-востоке Москвы. Два человека погибли. Причиной произошедшего стала «преступная небрежность жильца при обращении с газовым оборудованием».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 168 УК («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).
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Происшествия , Криминал , Пожары , Москва
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