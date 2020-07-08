Водитель автобуса во Франции был жестоко избит после того, как отказался перевозить компанию пассажиров без масок. Об этом пишет Le Parisien.

По данным издания, инцидент произошел 5 июля в городе Байонн.

Водитель автобуса Филипп Монгуйо напомнил пассажирам о требовании носить маски во всех видах общественного транспорта, отказался пустить в салон человека без защиты, а также призвал еще четверых пассажиров без масок и без билетов покинуть автобус.

В ходе конфликта водитель был жестоко избит и доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него была зафиксирована смерть головного мозга.

правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемых в избиении Филиппа Монгуйо. Коллеги избитого водителя не вышли 6 июля на работу в знак протеста, а мэр города заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.

«Рамблер» писал, что ранее в Казани пассажир автобуса напал на кондуктора из-за требования надеть маску и перчатки.