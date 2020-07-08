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Пассажиры отказались надеть маски и чуть не убили водителя 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Водитель автобуса во Франции был жестоко избит после того, как отказался перевозить компанию пассажиров без масок. Об этом пишет Le Parisien.
По данным издания, инцидент произошел 5 июля в городе Байонн.
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Водитель автобуса Филипп Монгуйо напомнил пассажирам о требовании носить маски во всех видах общественного транспорта, отказался пустить в салон человека без защиты, а также призвал еще четверых пассажиров без масок и без билетов покинуть автобус.
В ходе конфликта водитель был жестоко избит и доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него была зафиксирована смерть головного мозга.
В правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемых в избиении Филиппа Монгуйо. Коллеги избитого водителя не вышли 6 июля на работу в знак протеста, а мэр города заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.
«Рамблер» писал, что ранее в Казани пассажир автобуса напал на кондуктора из-за требования надеть маску и перчатки.
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Происшествия , Видео , В мире , МВД , Le Parisien , Франция
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