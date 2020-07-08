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«Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали. Только подписку о неразглашении государственной тайны, только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны», — заявил Павлов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Сафронов, арестованный накануне по делу о госизмене, находится в СИЗО «Лефортово»

«Вариантов нет, он в «Лефортово». Туда до сих пор сложно попасть адвокату. В понедельник мы с Иваном увидимся у следователя, думаю, это лучше, чем общаться в СИЗО через стекло», — отметил адвокат.

Позже он добавил, что также 13 июля Сафронову «будет предъявлено обвинение».

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО . Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».