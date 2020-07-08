Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил в среду его адвокат Иван Павлов.
«Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали. Только подписку о неразглашении государственной тайны, только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны», — заявил Павлов, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Сафронов, арестованный накануне по делу о госизмене, находится в СИЗО «Лефортово».
«Вариантов нет, он в «Лефортово». Туда до сих пор сложно попасть адвокату. В понедельник мы с Иваном увидимся у следователя, думаю, это лучше, чем общаться в СИЗО через стекло», — отметил адвокат.
Позже он добавил, что также 13 июля Сафронову «будет предъявлено обвинение».
Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
При спасении тонущей девочки в Новосибирске погибли три человека При спасении тонущей девочки в Новосибирске погибли три человека В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным В Кремле опровергли сообщения об отмене встречи Путина с Рогозиным Сафронова заподозрили в работе на чешские спецслужбы Сафронова заподозрили в работе на чешские спецслужбы
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , Иван Павлов , Иван Сафронов , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Видео
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
01:02
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
Происшествия
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
05:08
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
Общество
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
00:53
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Происшествия
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
01:16
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение