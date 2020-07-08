Масштабные пожары в Луганской области попали на видео 

В Луганской области полыхают леса. Площадь распространения возгорания составляет не менее 85 гектаров. В результате масштабных пожаров огнем уничтожено более ста жилых домов, погибли шесть человек, девять человек были госпитализированы.

Пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль: из-за сильного ветра на территории возникают новые очаги лесных пожаров. В тушении огня задействованы 386 человек и 90 единиц спецтехники. В двух близлежащих населенных пунктах проводится эвакуация местных жителей.