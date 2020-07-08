Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Масштабные пожары в Луганской области попали на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В Луганской области полыхают леса. Площадь распространения возгорания составляет не менее 85 гектаров. В результате масштабных пожаров огнем уничтожено более ста жилых домов, погибли шесть человек, девять человек были госпитализированы.
Пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль: из-за сильного ветра на территории возникают новые очаги лесных пожаров. В тушении огня задействованы 386 человек и 90 единиц спецтехники. В двух близлежащих населенных пунктах проводится эвакуация местных жителей.
Происшествия , Видео , В мире , Пожары , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
«Троянский конь» США: как Украина нападет на Крым
Маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Видео
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
01:02
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
Происшествия
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
05:08
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
Общество
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
00:53
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Происшествия
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
01:16
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение