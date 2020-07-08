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В Хакасии найдены тела пропавших туристов 

ИА Regnum и ещё 4 8 июля 2020
В Хакасии найдены тела пропавших туристов
Фото: РИА Новости
В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, предварительно признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по извлечению тел погибших с места обнаружения. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти туристов», — отметили в следствии.
Ранее было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. По данным следствия, 3 июля они отправились отдохнуть в урочище Гальцы и не вернулись. Следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в районе населённого пункта Ербинское в Хакасии дерево упало на палатку, в результате чего погиб мужчина 1997 года рождения.
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Происшествия , МЧС , Республика Хакасия
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