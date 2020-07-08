Родственников Сафанова оставили без денег

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В этих заключениях подтверждается секретность переданных Сафроновым сведений. Другие подробности не уточняются.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником “Роскосмоса”

Сообщение ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».