Родственников Сафанова оставили без денег

Адвокат Иван Павлов сообщил, что ФСБ приобщила к уголовному делу Ивана Сафронова два заключения экспертов. В интервью ТАСС он рассказал, что первый документ датирован сентябрем 2019 года, а второй — маем 2020-го.
В этих заключениях подтверждается секретность переданных Сафроновым сведений. Другие подробности не уточняются.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником “Роскосмоса”.
Сообщение ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».