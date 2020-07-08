Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым 

Общественная служба новостей и ещё 38 8 июля 2020
Родственников Сафанова оставили без денег
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Адвокат Иван Павлов сообщил, что ФСБ приобщила к уголовному делу Ивана Сафронова два заключения экспертов. В интервью ТАСС он рассказал, что первый документ датирован сентябрем 2019 года, а второй — маем 2020-го.
В этих заключениях подтверждается секретность переданных Сафроновым сведений. Другие подробности не уточняются.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что подозреваемый в госизмене Сафронов остается сотрудником “Роскосмоса”.
Сообщение ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».
Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом
Общественная служба новостей: последние новости
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали В Следственном комитете завели дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами В Следственном комитете завели дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами Адвокат рассказал, почему сроки давности по делу Фургала не действуют Адвокат рассказал, почему сроки давности по делу Фургала не действуют
Происшествия , Криминал , Безопасность , Иван Павлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Корчевников забрал из роддома ребенка
Корчевников забрал из роддома ребенка
Видео
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение