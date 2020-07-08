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ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса» 

Lenta.ru и ещё 39 8 июля 2020
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Фото: News.ru
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. Об этом в среду, 8 июля, со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова сообщает ТАСС.
По словам Павлова, одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — мартом 2020 года. При этом заключения упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела, но защиту Сафронова с ними не ознакомили.
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Происшествия , Безопасность , Иван Павлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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