ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса» 

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. Об этом в среду, 8 июля, со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова сообщает ТАСС.
По словам Павлова, одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — мартом 2020 года. При этом заключения упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела, но защиту Сафронова с ними не ознакомили.