Таксиста избили до смерти за отказ везти пьяную компанию

Москве водитель такси отказался везти пьяную компанию и был избит до смерти. Нападавшим оказался 30-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по Москве в среду, 8 июля.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня в Зеленоградском округе Москвы. Компания молодых людей в нетрезвом состоянии добиралась до пункта назначения на такси. Уже в пути водитель заявил, что не будет везти клиентов, в результате чего один из пассажиров вышел из машины, открыл дверь водителя и сильно его избил. Таксиста госпитализировали, он впал в кому. Спасти его не удалось, пострадавший скончался 6 июля.

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения злоумышленнику в виде ареста.

В конце июня в Москве пассажирка такси набросилась на водителя и принялась его избивать из-за недостающих в сдаче 20 рублей. Сообщается, что таксист забрал девушку и двоих парней из Электрического переулка. Когда он довез их до нужного адреса, один из пассажиров протянул тысячу рублей. Водитель смог дать только 750 рублей на сдачу, еще 20 рублей у него не оказалось, за что тот извинился. Девушка, сидевшая на переднем сиденье автомобиля, разозлилась и заявила, что не собирается уходить без полной сдачи.