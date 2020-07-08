Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома 

Балашихе с торца жилого дома обвалилась кирпичная обшивка. Внезапный «камнепад» сняли на камеру местные жители. На кадрах видно, как огромные куски облицовки многоэтажного строения в один момент отслоились и упали на землю.

В администрации города заверяют, что обрушение является контролируемым, поскольку в доме ведется капитальный ремонт. Там отметили, что демонтаж кирпичной отделки осуществляет подрядная организация. При этом территорию здания огородили. А после проведения ремонтных работ жилое строение получит новую облицовку.