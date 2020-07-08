Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП

Подруга Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович в беседе со "СтарХит" рассказала, что одной из первых прибыла на место ДТП с участием актера.

Приехав на место аварии, женщина увидела актера сидящим в полицейской машине на заднем сиденье.

"Подошла и спросила у него: "Ты как?" И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове", — рассказала она.

Ефремов спросил у нее, что случилось с человеком в другой машине и попросил Беркович поехать к нему в больницу — там она провела всю ночь. Первым, по ее словам, туда приехал начальник Захарова, а "через 40 минут приехала Ира".

По словам Беркович, никто не думал, что Сергей умрет. По словам врача, он был тяжело травмирован, но не при смерти. Также она подчеркнула, что Ефремов находится в растерянном состоянии — двое суток он не мог даже говорить. По ее словам, артист будет корить себя до конца дней. Ресторатор отметила, что Ефремов — не запойный алкоголик. Кроме того, он никогда не позволял себе садиться в машину в пьяном виде.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов пересек двойную сплошную на своем Jeep Gran Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он скончался в больнице.

В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови были найдены следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.

Накануне стало известно, что предварительное расследование уголовного дела завершено.

Адвокат артиста заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии. Юрист также намекнул, что во время ДТП актер мог быть в автомобиле не один