В Роскосмосе отказались комментировать арест Сафронова 

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отказался комментировать арест советника главы госкорпорации Ивана Сафронова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать инцидент, а не стал раскрывать своего отношения к ситуации.
Ранее суд арестовал Сафронова на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово".
7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.