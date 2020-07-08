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В Роскосмосе отказались комментировать арест Сафронова 

Газета.Ru 8 июля 2020
В Роскосмосе отказались комментировать арест Сафронова
Фото: РИА Новости
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отказался комментировать арест советника главы госкорпорации Ивана Сафронова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать инцидент, а не стал раскрывать своего отношения к ситуации.
Ранее суд арестовал Сафронова на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО "Лефортово".
7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Происшествия , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Иван Сафронов , Владимир Устименко , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Совет Федерации , Ведомости
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