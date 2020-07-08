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Опубликовано видео задержания террористов в Крыму 

Вадим Дроздов 16 минут назад
В Крыму сотрудниками ФСБ были задержано трое главарей террористов, относящихся к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Также были задержаны еще четверо рядовых участников этой ячейки. Все задержанные террористы привержены идее "всемирного халифата". Их целью на территории Крыма являлась организация террористических актов, а также насильственное свержение действующей власти.
Исламисты давно мечтали о воссоздании халифата, который на протяжении 1 400 лет существования ислама в той или иной форме управлял Средним Востоком, значительной частью Северной Африки и другими территориями. По-арабски «халифат» означает «правление под руководством халифа». Халифат был создан в седьмом веке после смерти основателя ислама пророка Мухаммеда.
Происшествия , Видео , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир , Республика Крым
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