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Россиянка лишилась жизни в погоне за селфи 

Артём Кульша и ещё 11 27 минут назад
Россиянка погибла в погоне за селфи
Фото: ТАСС
Женщина упала с горы в Красноярском крае и погибла в попытке сделать селфи. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.
Полицейских уволили после селфи с трупами
Некоторое время назад женщина и ее подруга приехали на отдых в Курагинском районе на юге Красноярского края. Вчера они пришли на горную смотровую площадку с целью осмотра окрестных видов. В какой-то момент туристки решили сделать селфи на их фоне. В этот момент одна из них оступилась, упала с высоты 50-и метров и скончалась.
Очевидцы произошедшего вызвали спасателей поисково-спасательного отделения учреждения «Спасатель». Они прибыли на место оперативно, обнаружили труп женщины и передали его сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД) России.
В июне, как сообщал «Рамблер», 38-летний турист и 35-летний инструктор упали в обрыв на параплане с высоты в несколько десятков метров на одном из горнолыжных курортов в окрестностях поселка Красная поляна в Сочи. Мужчины получили многочисленные травмы и были госпитализированы.
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Происшествия , МВД , Красноярский Край
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