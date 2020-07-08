Россиянка погибла в погоне за селфи

Женщина упала с горы в Красноярском крае и погибла в попытке сделать селфи. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Некоторое время назад женщина и ее подруга приехали на отдых в Курагинском районе на юге Красноярского края. Вчера они пришли на горную смотровую площадку с целью осмотра окрестных видов. В какой-то момент туристки решили сделать селфи на их фоне. В этот момент одна из них оступилась, упала с высоты 50-и метров и скончалась.

Очевидцы произошедшего вызвали спасателей поисково-спасательного отделения учреждения «Спасатель». Они прибыли на место оперативно, обнаружили труп женщины и передали его сотрудникам Министерства внутренних дел ( МВД ) России.

В июне, как сообщал «Рамблер», 38-летний турист и 35-летний инструктор упали в обрыв на параплане с высоты в несколько десятков метров на одном из горнолыжных курортов в окрестностях поселка Красная поляна в Сочи. Мужчины получили многочисленные травмы и были госпитализированы.