Следователь заявил, что дело не касается журналистской деятельности Сафронова, — цитирует юриста ТАСС.

При этом у другого адвоката, Евгения Смирнова, иная позиция: он считает, что дело связано именно с журналистской работой Сафронова.

Из позиции Сафронова следует, что касается именно её, — заявил адвокат.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве уже заявили, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова. Позже Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта».

Ранее адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного до 6 сентября.

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники ФСБ считают, что экс-журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов был завербован чешскими спецслужбами ещё в 2012 году и выполнил их задание в 2017-м. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.