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Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян 

ТАСС 30 минут назад
Двух россиян задержали в Киеве
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Оперативники управления стратегических расследований [Национальной полиции Украины] получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. Сегодня, 7 июля, в ходе проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе Киева", — говорится в сообщении.
В полиции утверждают, что задержанные "были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран". В пресс-службе добавили, что готовятся материалы для "принудительного выдворения задержанных за пределы Украины".
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Происшествия , В мире , Конфликты , Криминал , Украина , Киев
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