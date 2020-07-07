Названа завербовавшая по версии ФСБ Сафронова страна 

Советник главы Роскосомоса Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, заявил журналистам его адвокат Иван Павлов . По его словам, в уголовном деле о госизмене речь идет о передаче информации о поставках российского вооружения в африканские страны, сообщает РИА Новости.

Иван Сафронов, задержанный 7 июля по подозрению в работе на одну из стран НАТО , по мнению контрразведчиков, работал на Прагу, отметил адвокат советника руководителя госкорпорации Иван Павлов.

Согласно материалам дела, подчеркнул юрист, Сафронов сотрудничал с чешскими спецслужбами с 2012 года. В частности, предполагается, что он передавал за границу сведения о поставках российского оружия в страны Африки. В распоряжении следствия якобы есть зафиксированный факт передачи некоего документа. При этом известно, что Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, ссылаясь на право, предоставленное ему 51 статьей Конституции РФ.

«Иван связывает свое преследование с профессиональной деятельностью», — приводит агентство слова адвоката Евгения Смирнова.