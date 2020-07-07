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Названа завербовавшая по версии ФСБ Сафронова страна 

Павел Тиунов 8 минут назад
Названа завербовавшая по версии ФСБ Сафронова страна
Фото: ТАСС
Советник главы Роскосомоса Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, заявил журналистам его адвокат Иван Павлов. По его словам, в уголовном деле о госизмене речь идет о передаче информации о поставках российского вооружения в африканские страны, сообщает РИА Новости.
Иван Сафронов, задержанный 7 июля по подозрению в работе на одну из стран НАТО, по мнению контрразведчиков, работал на Прагу, отметил адвокат советника руководителя госкорпорации Иван Павлов.
Согласно материалам дела, подчеркнул юрист, Сафронов сотрудничал с чешскими спецслужбами с 2012 года. В частности, предполагается, что он передавал за границу сведения о поставках российского оружия в страны Африки. В распоряжении следствия якобы есть зафиксированный факт передачи некоего документа. При этом известно, что Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, ссылаясь на право, предоставленное ему 51 статьей Конституции РФ.
«Иван связывает свое преследование с профессиональной деятельностью», — приводит агентство слова адвоката Евгения Смирнова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лефортовский районный суд Москвы постановил отправить Ивана Сафронова на два месяца в следственный изолятор. Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Госизмена». Впоследствии, если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
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Происшествия , Иван Павлов , Иван Сафронов , Евгений Смирнов , ФСБ , СКР , ФСИН , НАТО , РИА Новости
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