Суд принял решение по Сафронову

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Суд арестовал Сафронова на два месяца 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали на 1 месяц и 30 суток, то есть до 6 сентября текущего года. Об этом сообщила корреспондент «Звезды» из здания Лефортовского районного суда.
Сафронова задержали сегодня, 7 июля, в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
Ранее в Роскосмосе прокомментировали задержание Сафронова. В госкорпорации отметили, что оказывают всяческое содействие следственным органам.
На должность советника главы Роскосмоса Сафронова назначили в мае текущего года. До этого он работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».
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Происшествия , Видео , Иван Сафронов , Роскосмос , Ведомости
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