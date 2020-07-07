Суд принял решение по Сафронову

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Суд арестовал Сафронова на 2 месяца 

Павел Тиунов 5 минут назад
Советник руководителя госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов арестован на 2 месяца, сообщает РИА Новости. Это время, пока будет идти расследование дела о госизмене, он проведет в следственном изоляторе.
Журналисты отмечают, что заседание в Лефортовском районном суде Москвы, где проходящему подозреваемым по делу о госизмене Ивану Сафронову избирали меру пресечения, состоялось в закрытом режиме. Это обстоятельство объясняется тем, что в деле содержатся секретные сведения, составляющие государственную тайну. В результате суд постановил отправить Сафронова в следственный изолятор до 6 сентября. Защита советника главы Роскосмоса уже заявила о намерении обжаловать решение судьи.
Ивана Сафронова, как сообщал «Рамблер», задержали 7 июля по подозрению в работе на спецслужбы одной из стран НАТО. Следователи ФСБ полагают, что советник руководителя госкорпорации передавал иностранным разведчикам данные, касающиеся обороны и безопасности РФ. Известно, что Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ.
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Происшествия , Видео , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , ФСИН , НАТО , РИА Новости
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