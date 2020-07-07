Суд принял решение по Сафронову

Журналисты отмечают, что заседание в Лефортовском районном суде Москвы, где проходящему подозреваемым по делу о госизмене Ивану Сафронову избирали меру пресечения, состоялось в закрытом режиме. Это обстоятельство объясняется тем, что в деле содержатся секретные сведения, составляющие государственную тайну. В результате суд постановил отправить Сафронова в следственный изолятор до 6 сентября. Защита советника главы Роскосмоса уже заявила о намерении обжаловать решение судьи.

Ивана Сафронова, как сообщал «Рамблер», задержали 7 июля по подозрению в работе на спецслужбы одной из стран НАТО . Следователи ФСБ полагают, что советник руководителя госкорпорации передавал иностранным разведчикам данные, касающиеся обороны и безопасности РФ. Известно, что Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ.