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В Москве появился нападающий на женщин маньяк 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
В Москве появился нападающий на женщин маньяк
Фото: ТАСС
Московские полицейские последнюю неделю ловят сексуального маньяка, который преследует женщин на юго-западе Москвы. На счету извращенца из Южного Бутово как минимум восемь эпизодов, сообщили СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», первые заявления от пострадавших женщин стали поступать в ОМВД на прошлой неделе. Сначала мужчина караулил жертв в местном парке, а потом стал подстерегать на улицах. Так, нападения зафиксированы на Южнобутовской улице и Чечерском проезде.
Все жертвы — припозднившиеся домой молодые женщины. Преступления совершаются в промежуток с 23.00 до 3.00. Сначала маньяк некоторое время преследует ничего не подозревающих дам, а потом нападает со спины и залезает руками под нижнее белье. Женщины дают отпор и извращенец убегает. Его поступки квалифицируются как насильственные действия сексуального характера.
"Самая сексуальная женщина" пропала
Как-то преступника пытался поймать муж одной пострадавшей. Он погнался на злодеем, но незнакомец оказался шустрее.
Как пишет газета, 30 июня схожий случай был зафиксирован в Битцевском лесопарке: некий мужчина напал днем на двух женщин. Он выскочил из-за кустов абсолютно голый, дамы подняли крик. Они успели разглядеть обидчика — лет 30, блондин с голубыми глазами в узких квадратных очках. Битцевский лесопарк недалеко от Южного Бутово и способ преступления идентичен, так что вполне возможно речь идет об одном и том же человеке.
Пока маньяк не задержан, и в последние два дня нападений не зафиксировано.
Напомним, в июне 2017 года полицейские задержали 36-летнего гражданина Таджикистана, который в конце мая изнасиловал в лесополосе возле станции метро «Медведково» в Москве 19-летнюю девушку.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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