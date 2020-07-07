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В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве появился бутовский маньяк
Фото: РИА Новости
Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина нападал на женщин вечером, скрыв лицо медицинской маской. Подбегая сзади, он закрывал жертвам рот рукой и совершал насильственные действия сексуального характера. У одной из пострадавших маньяк украл смартфон.
Поисками мужчины занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в июле сообщалось, что в Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы ранее судимого местного жителя Максима Хренова, признанного виновным в грабеже, изнасиловании и убийстве четырех россиянок. Мужчина убеждал молодых женщин сесть к нему в автомобиль, отвозил их в лес, где грабил, насиловал, а затем убивал. Обычно маньяк душил своих жертв электрическим проводом, либо перерезал девушкам горло канцелярским ножом. Тела убитых он прятал на свалке под бытовым мусором или сжигал.
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Происшествия , Криминал , МВД , РЕН ТВ , Москва
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