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Шесть человек погибли: страшный пожар на Украине 

Артём Кульша и ещё 20 1 час назад
110 домов сгорели и шесть человек погибли в результате лесного пожара в Луганской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
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6 июля, как сообщал «Рамблер», на территории сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района загорелись сухая трава и лесной массив и возник пожар. Некоторое время спустя огонь охватил село Смоляниново и дачный поселок.
Вчера вечером министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что, согласно предварительным данным, в результате пожара погибли шесть человек, а огонь уничтожил около 110 домов — 80 дачных и 30 жилых в Смолянинове.
Также он сообщил, что более тысячи спасателей работают в районе пожара, а свыше 500 полицейских помогают им.
«Ситуация контролируется», — добавил он.
Ранее в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС) сообщили, что около 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 30 единиц техники задействованы в тушении пожара, в частности, более 15 экипажей санитарных автомобилей и восемь вертолетов Ми-8 работают для эвакуации пострадавших.
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Происшествия , Видео , В мире , Арсен Аваков
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