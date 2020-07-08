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На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров 

Lenta.ru и ещё 20 53 минуты назад
На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.
По данным на утро 8 июля, в Новоайдарском районе огонь уничтожил 23 дома местных жителей, 80 дачных домов и повредил еще 36.
При тушении пожаров были обнаружены тела трех погибших. Еще девять пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей. Десятки человек были эвакуированы.
К борьбе с огнем привлечены 1125 человек и более 200 единиц техники. В настоящий момент наблюдаются отдельные очаги горения.
В конце июня сообщалось, что снова вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Загорелась лесная подстилка.
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