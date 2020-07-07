Нижнекамские полицейские задержали местного жителя, который нападал на прогуливающихся в парке женщин и пинал их ногами, сообщает Telegram-канал Baza. Задержанный признался, что является женоненавистником.

На видео, которое оказалось в распоряжении журналистов, видно, как мужчина с пакетом в руке пинает случайную прохожую в спину. Женщина упала, злоумышленник нанес ей еще несколько ударов ногой. Одной жертве хулигана досталось в присутствии двух детей. Ещё несколько женщин отделались несильными пинками.

По данным автора сообщения, всего мужчина напал на пятерых представительниц прекрасного пола, одна из которых оказалась беременной. Злоумышленника задержали полицейские. В беседе с правоохранителями он объяснил свое поведение ненавистью к «женскому полу».

В мае, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали хулигана, который с кулаками набросился на пенсионерку в вагоне московского метро. Дебошира отправили в отдел полиции, пострадавшую со сломанным носом — в больницу.